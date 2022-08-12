Россияне стали реже интересоваться арендой жилья в одной курортной стране

Спрос россиян на аренду жилья в Турции по итогам июля снизился на 16,08 процента

Граждане России стали реже интересоваться арендой жилья в Турции. Количество запросов по итогам июля 2022 года снизилось на 16,08 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщают аналитики портала Turk.Estate.

Эксперты отметили, что число запросов со стороны россиян снижается два месяца подряд. Несмотря на это, спрос на аренду жилья в Турции в июле текущего года оказался на 40,89 процента выше, чем в аналогичный период прошлого года. Относительно седьмого месяца 2020 года показатель подскочил более чем в три раза — на 221,92 процента.

По итогам первых семи месяцев 2022-го число обращений, связанных с арендой недвижимости в одной курортной стране, увеличилось на 124,77 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Относительно 2020-го в этом году наблюдался практически четырехкратный рост показателя, который составил 283,24 процента. Кроме того, в 2022 году среднемесячное количество запросов увеличилось на 107,65 процента по сравнению с таким же параметром за прошлый год.

В июле аналитики Turk.Estate сообщили, что россияне бросились покупать жилье в Турции. Согласно их данным, за последние полгода жители России приобрели 5,8 тысячи объектов — в 3,5 раза больше, чем за весь 2021 год, когда было куплено 5,3 тысячи квартир и домов.