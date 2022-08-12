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Средняя стоимость дома в США побила исторический рекорд

Bloomberg: средняя цена дома в США впервые достигла 413,5 тысячи долларов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Shutterstock

В США средняя цена дома побила исторический рекорд. Данный показатель впервые превысил 400 тысяч и достиг 413,5 тысячи долларов (около 25,1 миллиона рублей), сообщает Bloomberg.

Прирост показателя по сравнению с 2021 годом составил 14,2 процента. По данным Национальной ассоциации риелторов, во втором квартале ежемесячная выплата за уже имеющийся дом для одной семьи с первоначальным взносом в размере 20 процентов подскочила до 1,8 тысячи долларов (около 109,7 тысячи рублей). Положительная динамика по сравнению с первым кварталом текущего года составила 32 процента, или 444 доллара (около 27 тысяч рублей). Относительно 2021 года показатель увеличился на 50 процентов.

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По словам риелторов, цены на жилье выросли намного быстрее, чем заработные платы американцев, особенно у работников с низкими и средними доходами. Из-за растущей стоимости недвижимости и высоких ипотечных ставок люди тратят на выплаты по ним 24 процента своих доходов. В первом квартале 2022 года на оплату ипотеки уходило 19 процентов дохода американцев, в то время как 2021 году — 17 процентов.

За последний год в почти в 400 городах США резко подорожала и аренда жилья. Средняя цена за аренду двухкомнатной квартиры в стране с июня 2021-го за год выросла на 26,5 процента.

Полина Кислицына
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