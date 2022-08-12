Средняя стоимость дома в США побила исторический рекорд

Bloomberg: средняя цена дома в США впервые достигла 413,5 тысячи долларов

В США средняя цена дома побила исторический рекорд. Данный показатель впервые превысил 400 тысяч и достиг 413,5 тысячи долларов (около 25,1 миллиона рублей), сообщает Bloomberg.

Прирост показателя по сравнению с 2021 годом составил 14,2 процента. По данным Национальной ассоциации риелторов, во втором квартале ежемесячная выплата за уже имеющийся дом для одной семьи с первоначальным взносом в размере 20 процентов подскочила до 1,8 тысячи долларов (около 109,7 тысячи рублей). Положительная динамика по сравнению с первым кварталом текущего года составила 32 процента, или 444 доллара (около 27 тысяч рублей). Относительно 2021 года показатель увеличился на 50 процентов.

По словам риелторов, цены на жилье выросли намного быстрее, чем заработные платы американцев, особенно у работников с низкими и средними доходами. Из-за растущей стоимости недвижимости и высоких ипотечных ставок люди тратят на выплаты по ним 24 процента своих доходов. В первом квартале 2022 года на оплату ипотеки уходило 19 процентов дохода американцев, в то время как 2021 году — 17 процентов.

За последний год в почти в 400 городах США резко подорожала и аренда жилья. Средняя цена за аренду двухкомнатной квартиры в стране с июня 2021-го за год выросла на 26,5 процента.