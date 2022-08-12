Злоумышленник пробрался в вольер с макаками-переносчиками смертельного вируса

В Австралии злоумышленник пробрался в вольер с макаками-переносчиками опасного вируса

Преступник, пробравшийся в вольер с обезьянами в австралийском городе Лонсестон, мог стать носителем опасного вируса. Об этом сообщает The Guardian.

Злоумышленник сломал изгородь, которая находилась под напряжением, залез в вольер и украл монеты из пруда на его территории. Городской совет Лонсестона опубликовал заявление, которое гласит, что в результате взлома мужчина мог заразиться вирусом герпеса В, переносчиками которого являются макаки.

Власти призвали злоумышленника немедленно обратиться за медицинской помощью. Также сообщается, что вирус может быть «потенциально смертельным для человека».

«Мы настоятельно рекомендуем этому человеку срочно обратиться за медицинской помощью. Необходимо следить за симптомами, которые включают волдыри, боль, онемение и симптомы, похожие на грипп», — утверждает мэр города Альберт ван Зеттен.

Ранее сообщалось, что трое членов семьи из Австралии заразились редчайшей болезнью, пообедав блюдом из размороженной рыбы.