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Злоумышленник пробрался в вольер с макаками-переносчиками смертельного вируса

В Австралии злоумышленник пробрался в вольер с макаками-переносчиками опасного вируса

Фото: Shutterstock

Преступник, пробравшийся в вольер с обезьянами в австралийском городе Лонсестон, мог стать носителем опасного вируса. Об этом сообщает The Guardian.

Злоумышленник сломал изгородь, которая находилась под напряжением, залез в вольер и украл монеты из пруда на его территории. Городской совет Лонсестона опубликовал заявление, которое гласит, что в результате взлома мужчина мог заразиться вирусом герпеса В, переносчиками которого являются макаки.

Власти призвали злоумышленника немедленно обратиться за медицинской помощью. Также сообщается, что вирус может быть «потенциально смертельным для человека».

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«Мы настоятельно рекомендуем этому человеку срочно обратиться за медицинской помощью. Необходимо следить за симптомами, которые включают волдыри, боль, онемение и симптомы, похожие на грипп», — утверждает мэр города Альберт ван Зеттен.

Ранее сообщалось, что трое членов семьи из Австралии заразились редчайшей болезнью, пообедав блюдом из размороженной рыбы.

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Алиса Удовик
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