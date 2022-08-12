Женщину заподозрили в намеренном отравлении мужа моющим средством

В США женщину арестовали по подозрению в отравлении мужа моющим средством

В Южной Калифорнии, США, женщину арестовали по подозрению в попытке отравить мужа средством для чистки канализации. Об этом сообщает ABC 7 New York.

53-летний Джек Чэнь заподозрил свою 45-летнюю жену Юэ Юй в том, что та якобы подмешивала ему в чай и лимонад моющее средство. «Я начал ощущать химический привкус у лимонада в марте», — утверждает мужчина. Вскоре у него появились боли в животе, и он обратился к гастроэнтерологу. Врач диагностировал у пациента язву желудка, гастрит и эзофагит.

Чтобы проверить догадку о намеренном отравлении, Чэнь установил на кухне камеру. На снятых кадрах видно, как Юй берет бутылку с моющим средством и переливает его в один из стаканов. Однако неизвестно, отдала ли женщина этот стакан мужу.

Полицейские обыскали дом семьи, задержали Юй и поместили в тюрьму округа Ориндж. Позднее ее освободили под залог в 30 тысяч долларов.

Чэнь настаивает, что супруга не только пыталась его отравить, но и подвергала его и детей физическому и психологическому насилию. В связи с этим мужчина пытается добиться единоличной опеки над детьми. Адвокат Юй назвал обвинения Чэня «абсолютно и однозначно» ложными. Суд по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Пала, штат Керала, подсыпала таблетки в еду мужа и травила его в течение шести лет за то, что он не переписал на нее имущество. Женщина рассказала другу супруга, какие именно лекарства добавляет в пищу пострадавшего.