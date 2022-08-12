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Умер барабанщик группы Musical Youth Фредерик Уэйт

В возрасте 55 лет умер музыкант и барабанщик группы Musical Youth Фредерик Уэйт

Фото: PA Images / Getty Images

Музыкант и барабанщик регги-группы Musical Youth Фредерик Уэйт-младший умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщает The Sun.

Смерть Уайта подтвердили его коллеги по группе в Twitter. «Мы потеряли легендарного музыканта, который вдохновлял молодежь на протяжении последних 40 лет», — было сказано в сообщении. Уточняется, что Уайт скончался в июле в Бирмингеме, Англия. Причина смерти не указывается.

Британо-ямайская группа Musical Youth была основана в 1979 году в Бирмингеме отцом Фредерика. В 1982 году коллектив получил особую популярность после выпуска песни Pass the Dutchie. Группа записала два альбома и была номинирована на премию «Грэмми». Участники коллектива стали первыми темнокожими музыкантами, клип которых показали на MTV, опередив тем самым поп-звезду Майкла Джексона всего на несколько месяцев.

Ранее стало известно о смерти мексиканского актера Мануэля Охеды.

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Дениза Мацаева
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