Диетолог назвала суточную норму потребления арбуза

Диетолог Соломатина сообщила, что суточная норма арбуза составляет 800 граммов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе радио Sputnik назвала максимально допустимую порцию и суточную норму потребления арбуза.

Специалист подчеркнула, что два килограмма этой ягоды содержат примерно 500 килокалорий. «Это очень большая нагрузка, причем сахарная нагрузка. Вряд ли мы израсходуем сразу эти калории. Это как очень приличный обед, но не нужно заменять арбузом обед», — отметила она.

Диетолог отметила, что за один раз можно съедать не более 200 граммов арбуза, а за сутки — не более 800 граммов. Она посоветовала употреблять ягоду во время перекуса.

Соломатина также предупредила об опасности данного продукта для людей с камнями в почках. «Если человек уже получает какие-то мочегонные препараты, если есть серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны желудочно-кишечного тракта, нужно остерегаться», — сказала она.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о вреде дыни. По ее словам, этот продукт не следует употреблять людям с обострением язвы желудка или с сахарным диабетом.