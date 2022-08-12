19-летняя лыжница погибла на тренировке

19-летняя словенская лыжница Ханна Мази Ямник погибла на тренировке в Норвегии

Словенская лыжница Ханна Мази Ямник погибла во время тренировки на лыжероллерах. Об этом сообщает VG.

19-летняя спортсменка попала под грузовик. Ямник в составе сборной Словении прибыла в Норвегию для участия в международном фестивале Blink.

Водителю машины было предъявлено обвинение. Мужчина не считает себя виновным и подчеркивает, что авария произошла случайно. «Невозможно представить, каково сейчас ее близким», — отметила норвежская лыжница Лотта Венг.

Ямник впервые в карьере попала в состав первой сборной страны. До этого спортсменка выступала только на юниорском уровне. На юниорском ЧМ в Норвегии она занимала 24-е и 34-е места.

В августе 2021-го в результате падения во время тренировки на лыжероллерах тяжелую травму получила россиянка Динара Гаджиева. 16-летняя спортсменка скончалась в больнице.