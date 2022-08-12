Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Захарова призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Представитель МИД России Захарова призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва призвала Киев не мешать работе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Насторожили, однако, попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии. Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных. Правда всё равно пробьёт себе дорогу», — сказала Захарова.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сомнение в том, что украинская сторона заинтересована в поездке делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По его словам, Россия могла организовать визит инспекторов международного агентства на Запорожскую АЭС еще в начале июня, однако визит не состоялся из-за позиции Киева и его западных партнеров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
Сексолог рекомендовал женщинам не отказываться от секса в пользу шоколада
Специалист Сивков раскрыл планы Украины относительно Запорожской АЭС
Застрявшего вора спасли из прорытого им тоннеля в банк
Боб Дилан потребовал компенсацию после ложных обвинений в насилии
«Торино» назвали трамплином для Миранчука в европейский топ-клуб
Защита обжаловала арест подозреваемой в вымогательстве журналистки Баязитовой
Россиянин пытался зарезать коллегу из-за кражи двух конфет и попал под следствие
11 человек погибли в результате стрельбы в Черногории
Захарова призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.