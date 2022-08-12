Захарова призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Представитель МИД России Захарова призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва призвала Киев не мешать работе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Насторожили, однако, попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии. Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных. Правда всё равно пробьёт себе дорогу», — сказала Захарова.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сомнение в том, что украинская сторона заинтересована в поездке делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По его словам, Россия могла организовать визит инспекторов международного агентства на Запорожскую АЭС еще в начале июня, однако визит не состоялся из-за позиции Киева и его западных партнеров.