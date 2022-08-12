В Запорожской области обнаружили обломки американских высокоточных ракет

В администрации Запорожья сообщили об обломках американских ракет GMLRS в Энергодаре

В Энергодаре обнаружили обломки американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, найденные обломки американских ракет доказывают, что Великобритания, США и Польша «являются соучастниками режима [президента Украины Владимира] Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС».

11 августа сообщалось, что украинские военнослужащие нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов ВСУ были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с электростанцией начался пожар.