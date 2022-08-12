В Анталье вооруженный мужчина взял в заложники менеджера банка

Hurriyet: неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники менеджера банка в Анталье

В городе Анталья в Турции неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники менеджера банка. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По информации издания, инцидент произошел в городском районе Кепез. «Бригады полиции, прибывшие с уведомлением о ситуации, начали работу, соблюдая меры предосторожности перед отделением банка», — пишет газета.

Уточняется, что у злоумышленника был при себе пистолет. На данный момент правоохранители готовятся к проведению операции на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что вооруженный ружьем мужчина взял в заложники сотрудников банка в столице Ливана Бейруте и угрожал поджечь себя, если не получит обратно свои накопления. На место происшествия прибыли солдаты, полиция и представители органов безопасности. В итоге он отпустил заложников и сдался.