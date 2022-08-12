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Украинский посол назвала зиму одним из союзников России

Посол Украины в США Маркарова назвала зиму одним из союзников России
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала зиму одним из союзников России. Об этом пишет ТАСС.

По мнению дипломата, по мере приближения холодного времени года Россия может прекратить поставки нефти и газа в Западную Европу, что скажется на снабжении электроэнергией и простых европейцах. «Сейчас круг российских союзников невелик. Но кроме таких стран, как Северная Корея, Иран и других, которые по-прежнему поддерживают Россию, одним из их союзников является зима», — подчеркнула Маркарова.

При этом она указала на то, что на текущий момент не все партнеры Киева «провели диверсификацию или уменьшили свою зависимость» от российских энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что Маркарова передала Министерству финансов США официальный запрос с просьбой ввести санкции против всех частных российских банков. По ее словам, любые такие организации является законной целью рестрикций, поскольку все они эффективно участвуют в финансировании кампании России.

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Георгий Нестеров
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