МИД Украины высказался о ДТП с пьяными дипломатами в Вене

Представитель МИД Украины заявил о сотрудничестве с полицией по ДТП с участием дипломатов

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко высказался о ДТП с участием дипломатов в Вене. На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) он рассказал, что украинское посольство в Австрии взаимодействует с местной полицией в рамках расследования аварии.

«Министерство иностранных дел выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе», — написал он.

Ранее издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники, близкие к делу, сообщило, что пьяные украинские дипломаты устроили ДТП и пытались скрыться с места происшествия в центре Вены.