Тело матроса крейсера «Аврора» нашли под мостом в Петербурге

Спасатели нашли тело матроса крейсера «Аврора» Демиденко под Сампсониевским мостом

В Санкт-Петербурге спасатели нашли тело пропавшего матроса крейсера «Аврора» Вячеслава Демиденко. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, его обнаружили под Сампсониевским мостом через Большую Невку, который соединяет правый берег Невы и Петроградский остров.

Известно, что Демиденко пропал в районе указанного моста в четверг, 11 августа, когда шел в строю от Военно-медицинской академии к крейсеру. Юноша был призван месяц назад в Калининграде, в Северной столице его определили в матросы, он занимал должность стрелка отделения охраны.

Мать погибшего выразила уверенность в том, что произошел несчастный случай — она заявила, что у сына были отличные показатели по здоровью, в том числе психологическому. Военное следствие возбудило дело по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.

При этом источники «Фонтанки» утверждают, что причиной случившегося стало желание молодого человека продемонстрировать сослуживцам свою удаль.

В январе сообщалось, что в воинской части в подмосковной деревне Троице-Сельцо солдат застрелил своего сослуживца в комнате вооружения. По данным СМИ, к гибели юноши привело нарушение правил обращения с оружием. Контрактник случайно выстрелил в находившегося рядом солдата.