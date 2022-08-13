Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Сотрудников «Известий» отпустили из полиции в Эстонии

Сотрудников «Известий» отпустили из полицейского участка в Эстонии

Фото: Pixabay

Сотрудников «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева отпустили из участка полиции в эстонском городе Йыхви. Об этом сообщило издание.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на задержание журналистов «Известий» в Эстонии. По ее словам, российское посольство в Эстонии держит на контроле ситуацию с задержанными журналистами и предпринимает все необходимое для содействия им.

12 августа корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. К ним подошли сотрудники полиции и показали корреспонденту фотографию, на котором она снимает танк. По данным издания, съемочную группу отвезли в отдел полиции. В чем их обвиняют — неизвестно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России отреагировали на задержание сотрудников «Известий» в Эстонии
В США заявили о попавшей в тупик украинской армии
Сотрудников «Известий» отпустили из полиции в Эстонии
В Совфеде назвали невозможной экономическую изоляцию России
Назван способ вернуть «съеденные» банкоматом деньги
Вину за инсульты у россиян возложили на врачей
Названа причина раскола единого фронта Запада по санкциям против России
Главе Минюста США инициировали импичмент за обыски в доме Трампа
МИД предостерег США от признания России «спонсором терроризма»
Финский ресторан прокомментировал сообщения об отдельной плате для русских
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.