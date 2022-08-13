Овечкин оценил Валиеву одной фразой

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал фигуристку Камилу Валиеву героем

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин оценил фигуристку Камилу Валиеву одной фразой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Она герой, на нее было такое давление», — заявил хоккеист. Он рассказал, что пообщался с фигуристкой и назвал ее простой девушкой. Овечкин добавил, что болеет за Валиеву, как и вся Россия.

Валиева 13 августа выступила с показательным номером перед финалом детского турнира Ovi Cup в Красногорске. Турнир был организован Овечкиным.

Валиева является чемпионкой России и Европы. Также на ее счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского Гран-при. Также спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях на Играх в Пекине, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки.