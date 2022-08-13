Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Локомотив М
1:1
Завершен
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Зенит
2:1
Завершен
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Динамо М
0:0
1-й тайм
live
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Химки
Завтра
15:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Оренбург
Завтра
17:30 (Мск)
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спартак М
Завтра
20:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спорт

Овечкин оценил Валиеву одной фразой

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал фигуристку Камилу Валиеву героем

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин оценил фигуристку Камилу Валиеву одной фразой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Она герой, на нее было такое давление», — заявил хоккеист. Он рассказал, что пообщался с фигуристкой и назвал ее простой девушкой. Овечкин добавил, что болеет за Валиеву, как и вся Россия.

Валиева 13 августа выступила с показательным номером перед финалом детского турнира Ovi Cup в Красногорске. Турнир был организован Овечкиным.

Валиева является чемпионкой России и Европы. Также на ее счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского Гран-при. Также спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях на Играх в Пекине, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Киссинджер предложил Украине роль Финляндии в отношениях России и Запада
Малышева рассказала об уникальной технологии спасения пациентов с раком крови
Глава Татарстана порекомендовал вернуть масочный режим на предприятиях региона
Россиянам рассказали о пользе вина для здоровья
В Белоруссии рассказали о торговле с Евросоюзом на фоне санкций
Молодая жена Петросяна высказалась о своей фигуре
В Новой Каховке сообщили о взрыве в районе завода «Сокол»
США предрекли утрату контроля над миропорядком
Овечкин оценил Валиеву одной фразой
Стало известно о главной слабости Вооруженных сил Франции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.