Стало известно о приостановке Венесуэлой поставок нефти в Европу

Reuters заявил о приостановке Венесуэлой поставок нефти в Европу в обмен на списание долга

Власти Венесуэлы приняли решение о приостановке новых поставок сырой нефти в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как стало известно агентству, в графике отгрузок венесуэльской нефтяной компании PDVSA на август нет планов по отправке своей нефти в адрес итальянской Eni и испанской Repsol.

«Сделки в формате нефть в обмен на списание долга неинтересны», — сообщил собеседник издания. Теперь PDVSA предлагает направлять нефть в обмен на топливо.

В июне Госдепартамент США разрешил компаниям Eni и Repsol перевозить в Европу венесуэльскую нефть в обмен на непогашенные долги Каракаса и вычеты из издержек по дивидендам. Решение было принято на фоне ограничений на поставки нефти из России, принятых Европейским союзом.

