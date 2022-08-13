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Стало известно о приостановке Венесуэлой поставок нефти в Европу

Reuters заявил о приостановке Венесуэлой поставок нефти в Европу в обмен на списание долга

Фото: Henry Romero / Reuters

Власти Венесуэлы приняли решение о приостановке новых поставок сырой нефти в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как стало известно агентству, в графике отгрузок венесуэльской нефтяной компании PDVSA на август нет планов по отправке своей нефти в адрес итальянской Eni и испанской Repsol.

«Сделки в формате нефть в обмен на списание долга неинтересны», — сообщил собеседник издания. Теперь PDVSA предлагает направлять нефть в обмен на топливо.

В июне Госдепартамент США разрешил компаниям Eni и Repsol перевозить в Европу венесуэльскую нефть в обмен на непогашенные долги Каракаса и вычеты из издержек по дивидендам. Решение было принято на фоне ограничений на поставки нефти из России, принятых Европейским союзом.

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Марина Совина
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