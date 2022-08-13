Россиянам рассказали о пользе вина для здоровья

Сомелье Саулебаев и диетолог Круглова рассказали, что в вине есть полезные антиоксиданты

Сомелье Тимур Саулебаев и диетолог Наталья Круглова рассказали россиянам о пользе вина для здоровья. В разговоре с URA.RU они объяснили, что в напитке содержатся полезные антиоксиданты.

«В вине есть красное вещество, оно называется ресвератрол. Данный напиток защищает от грибковых заболеваний», — отметил Тимур Саулебаев. Эксперт пояснил, что ресвератрол часто получают из зелени.

В свою очередь Круглова заявила, что «определенная польза в вине есть, особенно, если это натуральные вина, там действительно присутствуют антиоксиданты». Однако, подчеркнула диетолог, их можно получать не только из вина, а также из винограда темных сортов и граната.

Специалист считает, что особенную пользу можно заметить в сухих и красных винах.