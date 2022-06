ETNT: у людей старше 40 лет вино может улучшать работу сердца

Врачи назвали необычные побочные эффекты употребления вина людьми старше 40 лет. Выяснилось, что у людей зрелого возраста этот алкогольный напиток вызывает как отрицательные, так и положительные последствия, сообщает портал Eat This, Not That со ссылкой на врачей-диетологов.

По словам диетолога Рэйчел Файн, вино может стать причиной обезвоживания. «Поскольку алкоголь является мочегонным средством, его чрезмерное употребление выводит жидкость из организма. Уделяйте особое внимание регидратации», — советует эксперт.

Эксперты отмечают, что в противовес отрицательным свойствам алкоголя вино может иметь и положительные*. Так, оно благотворно влияет на сердце. Этот орган претерпевает большинство возрастных изменений в возрасте 50 — 60 лет, и своевременная забота о здоровье сердца поможет избежать проблем с ним в солидном возрасте. Диетологи уверяют: небольшое количество вина улучшает работу сердца.

В 2019 году в рецензируемом научном журнале открытого доступа, посвященном всем аспектам химии и материаловедения, опубликовали исследование, сообщающее, что умеренное употребление вина может оказывать противовоспалительное действие на организм и снижать уровень холестерина.

Но исследователи обращают особое внимание на то, что первоочередную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы играет правильное питание.

Диетолог и доктор медицинских наук Джона Бурдеос сообщила, небольшое количество вина помогает людям зрелого возраста наладить работу кишечника. «Во время исследований, проведенных в последние годы, выяснили, что есть связь между умеренным потреблением красного вина и выработкой полезных кишечных бактерий», — уточнила она.

Рэйчел Файн добавила, что если человек следит за питанием, то красное вино поможет ему стареть правильно. «Антиоксидантные свойства вина помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме, которые накапливаются в результате стресса», — говорит диетолог.

Ранее невролог Павел Хорошев назвал вино одним из продуктов, провоцирующих мигрень. По его словам, головную боль также вызывают энергетики и жирное мясо.

* Употребление алкоголя может вредить вашему здоровью.