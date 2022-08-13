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«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче пятого тура РПЛ со счетом 2:1

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На первой добавленной к первому тайму минуте забил полузащитник сине-бело-голубых Малком. Затем нападающий ЦСКА Федор Чалов сравнял счет на 63-й минуте. На 85-й минуте окончательный счет во встрече установил хавбек «Зенита» Густаво Мантуан.

После пяти матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. ЦСКА располагается на втором месте, имея в активе десять очков.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет дома с грозненским «Ахматом», а «Зенит» примет московкое «Торпедо». Обе встречи пройдут 21 августа.

Анастасия Борисова
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