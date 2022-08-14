Экс-агент ЦРУ Бустаманте обвинил США в превращении Украины в испытательный полигон

США в первую очередь стремятся получить выгоду из украинского конфликта, загоняя Киев в огромные долги и превращая его в полигон для испытаний. С таким обвинением выступил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в подкасте Лекса Фридмана, опубликованном на YouTube.

«США разрабатывают новые вооружения, наращивают собственную военную мощь и отправляют оружие на Украину. Они тестируют разработки в бою, что просто бесценно для их военно-промышленного комплекса, ведь не нужно рисковать собственными людьми», — пояснил экс-агент ведомства, критикуя Вашингтон за подобные эксперименты.

Бустаманте добавил, что российский президент Владимир Путин уже побеждает в конфликте, а Москве удается выстоять, несмотря на введение санкций.

13 августа экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем. Все, что могут сделать в данной ситуации американские власти, это «не нагнетать напряженность, а искать варианты» для разрешения ситуации, считает он.