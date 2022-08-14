В «Сколково» оценили перспективы развития 6G в обход 5G в России

Ректор «Сколково» Кулешов заявил о невозможности развития в России 6G в обход 5G

Ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов оценил перспективы развития в России мобильной связи шестого поколения 6G в обход 5G. Его слова передает РБК.

По мнению Кулешова, осуществить такое намерение не представляется возможным.

«Это полная глупость по постановке: перейти на 6G, минуя 5G, не получится. Просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта», — заявил специалист.

Ранее сообщалось о том, что в России запустят проект по созданию оборудования для 6G. Работу планируют завершить к 2025 году.

Проект будет включать в себя работу над нормативно-правовой базой, безопасностью новых сетей и вопросами компонентной базы. Уточнялось, что на его реализацию запросят более 30 миллиардов рублей. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом разработки проекта, формат 6G в России будут развивать, минуя стадию 5G.

