Замглавы Херсонской области Стремоусов призвал США не вмешиваться в дела региона

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Белому дому не стоит вмешиваться в дела региона. Цитату приводит РИА Новости.

Стремоусов считает, что американские власти относятся к освобожденным территориям как к своим колониям. «Все заявления, сделанные без учета мнения американского народа, не имеют к нам никакого отношения. Пусть США подумают, сколько стран они сделали своими колониями и сколько осиротевших и нищих людей оставили после себя», — призвал политик.

Ранее высокопоставленные чиновники США заявили, что не признают вхождение украинских территорий в состав России, подобный жест серьезно осложнит перспективы дипломатического урегулирования, заявил высокопоставленный представитель правительства.