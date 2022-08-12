США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России

В США пригрозили «серьезными санкциями» за вхождение районов Украины в состав РФ

Соединенные Штаты не признают вхождение украинских территорий в состав России, подобный жест серьезно осложнит перспективы дипломатического урегулирования, заявил высокопоставленный представитель правительства. Его слова приводит РИА Новости.

Американский чиновник акцентировал внимание на том, что Вашингтон не признает присоединение Донбасса к России и отвергает результаты возможного референдума. При этом он указал, что вхождение в состав России украинских территорий противоречило бы Уставу Организации Объединенных Наций (ООН).

«Мы ответим быстро и жестко», — пригрозил представитель властей, предсказывая реакцию США на проведение любого подобного референдума. Беседуя с журналистами, чиновник отметил, что американская разведка видит подтверждениее тому, что Москва готовится к проведению референдума о присоединении Херсона, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).