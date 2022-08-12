Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России

В США пригрозили «серьезными санкциями» за вхождение районов Украины в состав РФ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Соединенные Штаты не признают вхождение украинских территорий в состав России, подобный жест серьезно осложнит перспективы дипломатического урегулирования, заявил высокопоставленный представитель правительства. Его слова приводит РИА Новости.

Американский чиновник акцентировал внимание на том, что Вашингтон не признает присоединение Донбасса к России и отвергает результаты возможного референдума. При этом он указал, что вхождение в состав России украинских территорий противоречило бы Уставу Организации Объединенных Наций (ООН).

«Мы ответим быстро и жестко», — пригрозил представитель властей, предсказывая реакцию США на проведение любого подобного референдума. Беседуя с журналистами, чиновник отметил, что американская разведка видит подтверждениее тому, что Москва готовится к проведению референдума о присоединении Херсона, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США пообещали новые санкции за вхождение районов Украины в состав России
США отказались признавать присоединение Донбасса к России
Байден впервые встретится с Си Цзиньпином в качестве президента
Стюардесса раскрыла неочевидные лайфхаки по сбору чемодана в поездку
Умер барабанщик группы Musical Youth Фредерик Уэйт
Эстония предложила Финляндии блокировать Финский залив для кораблей России
США ужесточат экспорт газовых турбин
Россиянина осудили на 17 лет за убийство молодой беременной любовницы
Сын Ефремова пожаловался на соседей в полицию
В Белоруссии опровергли возможное участие страны в спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.