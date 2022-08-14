Раскрыта личность погибшего в горах Кабардино-Балкарии альпиниста

МЧС: погибшим в горах Кабардино-Балкарии альпинистом оказался житель Ивановской области

Специалисты установили и раскрыли личность погибшего в горах Кабардино-Балкарии альпиниста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Погибшим в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии альпинистом оказался житель Ивановской области 1966 года рождения. Спасатели транспортировали тело альпиниста утром в воскресенье, 14 августа. В настоящий момент поисково-спасательные работы завершены.

Альпинист был в группе туристов из пяти человек, которая ранее запросила помощь. Люди находились на высоте 3800 метров на перевале ВЦСПС. Они информировали, что один член группы был ранен. Спасатели обнаружили альпиниста без признаков жизни.

Ранее сообщалось о том, что в Альпах нашли труп чемпионки мира по альпинизму.