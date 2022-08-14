Amnesty International сообщила о предстоящей проверке ее доклада по Украине

Amnesty International привлечет независимых экспертов для проверки ее доклада по Украине

В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что ее доклад, в котором зафиксировано нарушение военного и международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины (ВСУ), проверят независимые эксперты. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

В организации рассказали, что будет проведено повторное тщательное исследование ранее приведенных данных. По информации агентства, Amnesty International считает, что результаты доклада не были переданы с достаточной деликатностью и точностью. Как пояснили в организации, они хотели бы понять, что именно пошло не так для улучшения их работы в области прав человека.

Ход работ будет определен на следующей неделе после того, как в проверке примут участие национальные бюро организации, включая украинское.

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось, что Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах», что нарушает не только военное право, но и международное гуманитарное право.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил организацию за доклад о военных преступлениях ВСУ, расценив это как попытку «амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву».