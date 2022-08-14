В Херсонской области сообщили о попытке украинской армии нанести удар

Временная администрация Херсонской области: украинская армия попыталась нанести удар

Временная администрация Херсонской области сообщила, что в ночь на воскресенье, 14 августа, подразделения украинской армии предприняли попытку нанести удар по Херсону и его пригороду. Об этом сообщает ТАСС.

«Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено, но, по предварительной информации, есть и попадания», — заявили в администрации региона.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Белому дому не стоит вмешиваться в дела региона. Он посчитал, что американские власти относятся к освобожденным территориям как к своим колониям.