Жена пленного командира «Азова» сообщила о его возможном местонахождении

Супруга пленного командира полка «Азов» Прокопенко заявила, что его вывезли в Россию

Супруга командира полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Прокопенко заявила, что его этапировали в Россию. Об этом Екатерина Прокопенко рассказала в интервью «Суспильному».

По ее словам, информация о том, что ее супруга вывезли в Россию не подтверждена. «Относительно места пребывания Дениса я узнала через российские СМИ. Госструктуры мне окончательно не подтверждают, потому что здесь трудно что-то подтвердить», — рассказала она.

Собеседница издания также раскритиковала деятельность международных организаций, в том числе Красного Креста. По мнению Прокопенко, ее должны были уведомить о местонахождении мужа. «У кого ни спроси, никто ни разу не видел Красный Крест, только на выходе из "Азовстали"», — добавил она.

В конце мая Екатерина Прокопенко рассказала об условиях содержания супруга в плену. «Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям, и за этот короткий период они не подвергались насилию», — заявила она. Женщина также отметила, что, насколько ей известно, никого из взятых в плен бойцов «Азова» не вывозили в Россию.

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко (Редис) вышел с территории осажденного силами республик Донбасса и российскими военными завода «Азовсталь» в Мариуполе 20 мая. Как сообщили в Министерстве обороны России, пленного пришлось вывезти на бронеавтомобиле, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей.