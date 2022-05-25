Жена пленного командира «Азова» рассказала об условиях его содержания

Жена офицера «Азова» Прокопенко заявила об удовлетворительных условиях содержания в плену

Жена сложившего оружие командира украинского полка «Азов» Дениса Прокопенко рассказала об условиях его содержания в плену. Ее цитирует The Guardian.

По словам Екатерины Прокопенко, супруг смог кратко переговорить с ней по телефону. Условия, в которых его содержат, он назвал удовлетворительными.

Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям, и за этот короткий период они не подвергались насилию Екатерина Прокопенко жена командира «Азова»

Женщина также отметила, что, насколько ей известно, никого из взятых в плен бойцов «Азова» не вывозили в Россию. Большинство раненых военнослужащих, по данным The Guardian, находятся в Оленевке, еще часть — в больнице Новоазовска.

Выход с «Азовстали» и сдача в плен

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко (Редис) вышел с территории осажденного силами республик Донбасса и российскими военными завода «Азовсталь» в Мариуполе 20 мая. Как сообщили в Министерстве обороны России, пленного пришлось вывезти на бронеавтомобиле, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей.

До этого в сети распространилось видеообращение Прокопенко, в котором он заявлял о прекращении сопротивления. По его словам, высшее военное руководство Украины отдало приказ оставить оборону Мариуполя. В обращении он также отметил, что с «Азовстали» удалось эвакуировать гражданских и раненых. Последние, по его словам, получат необходимую помощь, а затем пройдут через обмен и вернутся на подконтрольную Киеву территорию.

Боевые товарищи

20 мая также стало известно о сдаче в плен российским военным заместителя командира украинского батальона «Азов» Святослава Паламара (Калина). Как сообщила журналистка «Первого канала» Ирина Куксенкова, при выходе с территории «Азовстали» Паламар сдал личное оружие — автомат и пистолет.

В тот же день территорию завода покинул исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский под позывным Волына. После сдачи в плен военнослужащий на видео рассказал о том, что в составе подразделений Вооруженных сил Украины есть иностранцы, и некоторые из них находятся на территории «Азовстали».

Освобождение «Азовстали»

20 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что территория завода «Азовсталь» была полностью освобождена. Под контроль российских военных перешли подземные сооружения, в которых прятались украинские боевики.

В общей сложности, по словам Конашенкова, в период с 16 по 20 мая с территории завода вышли и сдались в плен 2439 украинских военных.

2439 украинских военных сложили оружие и сдались в плен с 16 по 20 мая

Все сложившие оружие боевики «Азова» и бойцы ВСУ, по словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, находятся на территории ДНР. «Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», — заявил он.

В России допускают обмен пленными с Киевом, но, как считает заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, говорить об этом пока рано. По его словам, сначала украинские военнослужащие должны быть осуждены и получить свои приговоры.