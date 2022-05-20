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Замкомандира «Азова» Паламарь сдался в плен

Журналистка «Первого канала» сообщила о сдаче в плен замкомандира «Азова» Паламаря

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь с позывным «Калина» вышел из подземных коммуникаций завода «Азовсталь» и сдался в плен российским военнослужащим. Об этом журналистка «Первого канала» Ирина Куксенкова сообщила в личном Telegram-канале.

«"Калына" вышел с "Азовстали"! Сдал оружие — личный автомат и пистолет», — говорится в сообщении Куксенковой о сдаче замкомандира полка Паламаря.

Ранее стало известно, что в плен российских военнослужащим сдался командир полка «Азов» Денис Прокопенко с позывным «Редис».

16 мая Минобороны России доложило о достигнутой договоренности с представителями Вооруженных сил Украины. В частности, был открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске. Сдачу в плен военных с «Азовстали» позже подтвердил и украинский президент Владимир Зеленский.

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Дмитрий Сотак
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