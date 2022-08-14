В Белоруссии высказались о дефиците товаров

Министр торговли Белоруссии Богданов: дефицита в магазинах страны нет

Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов заявил, что дефицита в магазинах страны нет, несмотря на западные санкции. Об этом сообщает телеканал СТВ.

По его словам, Белоруссия уже давно обеспечила свою продовольственную безопасность. «Товары, которые попадают под какие-то санкции, — наши импортеры, отмечу, очень здорово сработали и мгновенно переориентировались на другие рынки», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что «правительство не спит». «Если, например, ситуация изменяется, мы корректируем те постановления, которые регламентируют ввоз продукции или вывоз продукции из Республики Беларусь», — добавил он. Богданов также уточнил, что на сегодняшний день большинство товаров в Белоруссии — отечественного производства.

Министр также прокомментировал рост потребительских цен. По его словам, продовольственные и непродовольственные товары растут равномерными темпами. Он отметил, что за год цены поднялись на 10-20 процентов. «Мировым бичом стала мировая инфляция. Везде она бьет рекорды. Дорожают логистика, сырье и материалы, энергетика. Конечно, это влияет серьезно и на формирование цен на нашем внутреннем рынке», — сказал он.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с Минском. По его мнению, у политиков, выступающих за санкции, в будущем «произойдет отрезвление». Он добавил, что за прошедшие полгода «экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 миллиарда долларов».