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Тело пропавшей шестилетней россиянки нашли

Мизулина заявила, что тело пропавшей шестилетней девочки найдено в Пермском крае

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тело шестилетней девочки, пропавшей 12 августа в Пермском крае, найдено. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

Девочка пропала 12 августа, она ушла из дома в поселке Верхнечусовские Городки и не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.

«По информации волонтеров Национального центра помощи детям, найдено тело девочки, ранее пропавшей в Пермском крае. Национальный центр выражает свои соболезнования родным и близким малышки», — сообщила Мизулина.

В поисках ребенка были задействованы следователи и сотрудники экстренных центров, а также 200 добровольцев. Тело ребенка обнаружили в том месте, которое поисковые группы неоднократно прочесывали вместе с сотрудниками полиции.

Ранее стало известно, что причастный к пропаже пятилетней девочки в Яковлевском районе Приморья мужчина отвел ее в лес и сказал ждать его. По предварительным данным, ребенок направился в сторону леса вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях у матери. На следующий день девочка вышла из леса, мужчину все еще ищут. Следов насилия на теле ребенка не обнаружено.

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Марина Совина
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