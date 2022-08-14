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В Болгарии предрекли экономический кризис из-за нехватки российского газа

Болгарский политик Петков предрек экономический кризис из-за нехватки российского газа

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Главы партии «Альтернатива болгарского возрождения», бывший министр внутренних дел Болгарии Румен Петков предрек миру экономический кризис из-за нехватки российского газа. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что не все граждане смогут оплачивать счета за отопление.

Однако политик понадеялся на дальнейшую стабилизацию отношений между странами и решение топливного вопроса. «Я надеюсь, что мы сохраним двусторонние отношения в среднесрочном и долгосрочном плане. У нас большая история, экономические и культурные связи. Как и вся Европа, мы имеем большую газовую проблему», — отметил он.

По словам Петкова, прежнее правительство Болгарии обострило взаимоотношения с Россией. Он заметил, что приостановки поставок российского газа стали жестким ударом для экономики страны. Политик подчеркнул, что цены на топливо для бытовых потребителей выросли на 40 процентов.

«Многие болгары не смогут оплачивать газ зимой (...) У нас химическая промышленность, производство цемента, металлургическая промышленность, которым необходим газ. Наверное, некоторые наши предприятия приостановят работу», — заключил он.

Поставки российского газа в Болгарию остановились 27 апреля, после того как страна не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты. В Софии отметили, что просьба Москвы нарушает условия соглашения.

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Варвара Кошечкина
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