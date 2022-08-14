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Экономист предупредил о росте цен на ряд товаров осенью

Экономист Завьялов о традиционном росте цен на молоко, яйца и колбасу осенью

Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов предупредил о росте цен на ряд товаров осенью в беседе с агентством «Прайм».

Так, экономист напомнил, что в сентябре всегда традиционно дорожают молочная продукция, яйца, колбасные изделия, овощи. Кроме того, незначительно повышаются цены на рыбопродукты и свинину, однако основной рост цен приходится на конец года. Также осенью дорожает мясо птицы. Фрукты дорожают с мая по июнь, в августе дешевеют, а в сентябре цена на них снова начинает расти.

Завьялов отметил, что в качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем. «Но надо понимать, что "зерновая" составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется», — пояснил он.

Ранее Росрыболовство сообщало, что в 2022 году красная икра в России может подорожать, однако цена продукта вырастет незначительно. Потенциально повышение стоимости произойдет из-за цифровой маркировки икры лососевых и осетровых пород рыб в Камчатском крае.

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Марина Совина
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