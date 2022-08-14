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Спорт

Роднина оценила призыв Макларена допустить россиян до международных турниров

Ирину Роднину удивил призыв Ричарда Макларена допустить россиян до международных турниров

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила призыв главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге на Олимпиаде-2014 в Сочи Ричарда Макларена допустить до международных турниров российских спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экс-спортсменку удивили слова канадца. «Он случайно ничего не выпил такого странного? Может быть, допинг употребил и на него прозрение зашло?» — заявила Роднина.

Она также отметила, что согласна с Маклареном. «Нормально понимать, что нынешнее положение дел совсем ненормальное», — отметила Роднина.

Макларен высказался ранее 14 августа. «Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход», — заявил юрист.

Алексей Гусев
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