Роднина оценила призыв Макларена допустить россиян до международных турниров

Ирину Роднину удивил призыв Ричарда Макларена допустить россиян до международных турниров

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила призыв главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге на Олимпиаде-2014 в Сочи Ричарда Макларена допустить до международных турниров российских спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экс-спортсменку удивили слова канадца. «Он случайно ничего не выпил такого странного? Может быть, допинг употребил и на него прозрение зашло?» — заявила Роднина.

Она также отметила, что согласна с Маклареном. «Нормально понимать, что нынешнее положение дел совсем ненормальное», — отметила Роднина.

Макларен высказался ранее 14 августа. «Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход», — заявил юрист.