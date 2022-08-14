Пьяный россиянин с охотничьим ружьем устроил стрельбу по двору и росгвардейцам

Под Калининградом пьяный мужчина с охотничьим ружьем устроил стрельбу из окна

В городе Гусеве под Калининградом пьяный местный житель с охотничьим ружьем устроил стрельбу из окна по двору дома и росгвардейцам, которые приехали его задерживать. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, 54-летний мужчина дважды выстрелил по задерживавшим его отрядам СОБР «Викинг» Росгвардии и «Гром» МВД России. Он был ранен при задержании, его госпитализировали с ранением бедра и голени. В Росгвардии отметили, что жертв среди жителей нет.

В УМВД России по Калининградской области сообщили, что на законное требование полицейских прекратить стрельбу и сдать оружие, россиянин несколько раз выстрелил в служебный автомобиль, где находилась следственно-оперативная группа.

Там уточнили, что у мужчины были все необходимые документы на хранение и использование охотничьего ружья, из которого он стрелял.

Следственный комитет по региону возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»). В ведомстве уточнили, что он не был ранее судим. Там добавили, что никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.