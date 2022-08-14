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Дымовую гранату нового поколения представят на «Армии-2022»

ЦНИИточмаш представит дымовую гранату РДГ-У на форуме «Армия-2022»

Фото: Sgt. Garrett Whitfield / Keystone Press Agency / Global look Press

На международном форуме «Армия-2022» представят унифицированную дымовую гранату нового поколения РДГ-У. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании-разработчика Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Олега Морозова.

По его словам, граната имеет корпус из композиционного материала высокой прочности диаметром 54 миллиметра. Масса вместе с предохранительно-пусковым механизмом составляет 700 граммов. Морозов отметил, что граната нового поколения сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 55 градусов.

Уточняется, что боеприпас придет на смену аналогичным изделиям 1960-70-х годов, которые до сих пор стоят на вооружении Вооруженных сил России. Он предназначен для отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника.

Ранее сообщалось, что на «Армии-2022» планируется представить многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности Х-МД-Э.

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Марина Совина
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