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Комбат ДНР отреагировал на данные о попытке Стрелкова попасть на фронт

Комбат ДНР Ходаковский посочувствовал якобы задержанному в Крыму экс-министру Стрелкову

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский признался, что первой реакцией на данные о якобы задержании экс-министра обороны республики Игоря Гиркина (более известного как Стрелков) в Крыму стало сочувствие. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Еще не включились никакие соображения, никакая логика — первой сработала эмоция, и я взял ее за основу», — написал комбат, когда узнал о попытке Стрелкова попасть на фронт.

По его мнению, попадание бывшего министра в зону боевых действий, независимо от того, какую роль он бы там играл, «резко усилило бы его позиции». «В этой ситуации столкнулись два начала: человеческая потребность внести свой вклад в общее дело и принцип, когда общее дело делается сообща», — заметил Ходаковский.

Комбат подчеркнул, что в настоящее время самый большой подвиг для тех, «кому есть, что сказать — прикусить язык».

Ранее Стрелков опроверг информацию о своем задержании якобы при попытке попасть на Херсонский фронт добровольцем по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах.

Стрелков был главой оборонного ведомства ДНР с мая по август 2014 года. Он участвовал в военном конфликте в Донбассе, командовал вооруженными силами ДНР.

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Варвара Кошечкина
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