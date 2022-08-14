В США заявили об отсутствии у Байдена намерения переизбраться на пост президента

Член Палаты представителей США Малон: Байден не будет переизбираться на пост президента

Член Палаты представителей США Кэролин Малон заявила, что американский лидер Джо Байден не будет переизбраться на пост президента в 2024 году. Об отсутствии подобного намерения у действующего главы политик рассказала в интервью The New York Times.

Во время разговора Малон спросили, должен ли Байден снова баллотироваться на пост президента. Сначала политик решила ответить не для протокола. «Не под запись. Он больше не будет баллотироваться», — отметила член Палаты представителей.

Затем ее попросили ответить под запись. «Для протокола? Нет, он не должен переизбираться», — сказала Малон.

Ранее американский ведущий Карл Роув в эфире телеканала Fox News исключил участие действующего президента США Джо Байдена в выборах 2024 года. По его мнению, в определенный момент появится член партии, который выступить против переизбрания нынешнего главы государства.