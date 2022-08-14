Военный эксперт сравнил опыт российской армии в Сирии и на Украине

Военный эксперт Леонков заявил, что опыт ВС РФ в Сирии не подходит для спецоперации

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сравнил опыт российской армии в Сирии и на Украине в беседе с изданием «Украина.ру».

«Понятно, что сирийский опыт важен. Но дело в том, что кампания на Украине имеет ряд особенностей, которые Сирии не подходят», — отметил Леонков. Так, он напомнил, что в Сирии российские самолеты работали с высоты шести километров. «Летчики эффективно обрабатывали цели, которые в условиях пустынной местности были как на ладони. А на Украине — много "зеленки", где противник хорошо маскирует объекты, и это представляет определенного рода сложности», — сказал эксперт.

Леонков добавил, что то, что удавалось в Сирии, не всегда срабатывает на Украине. Поэтому России приходится вырабатывать новую тактику и методы.

Ранее заместитель главы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что союзные силы изменили тактику спецоперации в Донецкой народной республике (ДНР). Теперь они разрезают силы украинских войск и создают для них мелкие котлы.