Патриарх Кирилл высказался о «сносящей крышу» популяризации греха

Патриарх Кирилл заявил, что популяризация греха через искусство «сносит у людей крышу»

Современный либерализм предполагает, что выбор человека и является ценностью, однако в действительности ему необходимо думать о другом. Об этом в ходе своей речи в Большом зале Филармонии Санкт-Петербурга заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости.

По его словам, человек должен размышлять о готовности жить по божьим законам и исповедовать веру на самых уровнях, в том числе в политике, науке, бизнесе, искусстве.

«Когда грех одет в красивые одежды и идет массовая его популяризация через кинематограф и литературу, у людей крышу сносит», — высказался патриарх.

Глава Русской православной церкви добавил, что после этого, как правило, у людей «трещит» семейная жизнь и нравственность. Сам же человек при этом становится слабым и подверженным извне, заключил он.

В ноябре прошлого года патриарх Кирилл сообщил, что православная церковь никогда не признает браком сожительство людей одного пола, для нее такое сосуществование людей всегда будет особым грехом. Он выступил против идеи уравнивать однополые отношения с традиционными и отметил, что из-за нее позиция церкви в западных странах, признающих такие союзы на законодательном уровне, стала уязвимой.