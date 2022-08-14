Постпред России обвинил СМИ в искажении своих слов о миссии МАГАТЭ

Постпред Ульянов заявил, что Financial Times исказила его слова о миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил газету The Financial Times в искажении своих слов о миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом он написал в своем Twitter.

Как пояснил Ульянов, речь шла о возможном визите генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС. «The Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график», — подчеркнул он, выразив мнение, что это было умышленное искажение, на которое указывает заголовок статьи.

12 августа Михаил Ульянов в интервью газете «Известия» предположил, что Гросси сам обозначит какой-то ориентир по поводу визита на ЗАЭС «в самом конце августа — начале сентября». После этого The Financial Times выпустила материал под названием «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию».

При этом ранее Михаил Ульянов подчеркивал, что Россия готова оказать помощь в организации визита международной миссии МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить ЗАЭС

Рафаэль Гросси заявил, что хочет посетить Запорожскую АЭС, 11 августа. Он подчеркнул, что миссия потребует сотрудничества, понимания и содействия Москвы и Киева, а также поддержки ООН и генсека Антониу Гутерриша. «Сейчас, как никогда, присутствие МАГАТЭ на АЭС имеет первостепенное значение, чтобы помочь снизить опасность возможной ядерной катастрофы», — сказал Гросси.

Также Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» ядерной безопасности на атомной электростанции. Однако ситуация с безопасностью на ЗАЭС в последнее время резко ухудшилась из-за обстрелов вблизи, поэтому положение дел может измениться в любой момент.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призвала Киев не мешать работе миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. По ее словам, попытки украинского эмиссара «прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии» настораживают.

Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных. Правда все равно пробьет себе дорогу Мария Захарова Официальный представитель МИД России

ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам

7 августа в администрации Энергодара заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

11 августа стало известно, что украинские военные нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар. Было установлено, что к обстрелу причастна 44-я бригада ВСУ.

13 августа член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что ВСУ снова ведут обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции. До этого он также допустил, что станцию могут законсервировать.

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов заявил, что при аварии на ЗАЭС может сложиться ситуация «посерьезнее Чернобыля». По его словам, при утечке придется прибегнуть к перекрытию Северо-Крымского канала.