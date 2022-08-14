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Оценено состояние раненого писателя Рушди после нападения

Сын писателя Рушди заявил, что отец остается в крайне тяжелом состоянии после нападения
Салман Рушди

Салман Рушди. Фото: Eloy Alonso / Reuters

Состояние британского писателя Салмана Рушди, раненого в результате нападения в США, остается крайне тяжелым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его сына Зафара Рушди.

«После состоявшегося в пятницу нападения мой отец остается в критическом состоянии в больнице и продолжает получать интенсивное лечение. Мы испытали огромное облегчение, когда вчера его сняли с аппарата ИВЛ, прекратили кислородную терапию и он смог сказать несколько слов», — рассказал сын писателя.

Он поблагодарил медиков за оказанную отцу помощь и отметил, что «дерзкое, вызывающее чувство юмора» писателя «по-прежнему при нем», несмотря на «серьезные, меняющие качество жизни ранения».

О нападении на Рушди стало известно 12 августа. Писателя доставили в больницу и подключили к искусственной вентиляции легких. Через некоторое время Рушди отключили от аппарата, сейчас он может разговаривать.

Рушди — уроженец Бомбея, живет в Великобритании и США. Всемирная слава пришла к нему в 1989 году после выхода книги «Сатанинские стихи». Многие мусульмане назвали ее кощунственной, а иранский аятолла Хомейни издал фетву, в которой назвал убийство писателя богоугодным делом.

Ранее в Британии предложили ввести санкции против Ирана после нападения на Рушди.

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Марина Совина
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