Охранник назвал приведшую к гибели принцессы Дианы ошибку

Охранник принцессы Дианы Ли Сансум заявил, что она не была пристегнута в момент аварии

Один из охранников ныне покойной принцессы Дианы Ли Сансум рассказал, что она погибла, так как не была пристегнута в машине в момент аварии. О трагической ошибке он сообщил The Sun.

Принцесса Диана попала в автомобильную аварию в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены в Париже 31 августа 1997 года. Она находилась в машине вместе с другом Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Сансум заявил, что они бы выжили, если были бы пристегнуты ремнями безопасности.

«Когда я узнал, что они не были пристегнуты ремнями безопасности, я понял, почему они не выжили. Этого не должно было случиться. Для семьи было обычной практикой пристегиваться ремнями безопасности. Это был приказ босса, отца Доди Мохаммеда аль-Файеда. В частности, Доди ненавидел пристегиваться, но я всегда настаивал на этом», — рассказал охранник.

В июне 2021 года близкий друг принцессы Дианы, журналист Ричард Кей раскрыл подробности о личном разговоре с ней перед ее гибелью. Кей стал последним человеком, с которым Диана общалась по телефону. По его словам, сильнее всего Диана хотела увидеть своих сыновей — принца Уильяма и принца Гарри.