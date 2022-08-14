Мать Саакашвили рассказала о его проблемах со здоровьем

Мать экс-президента Грузии Саакашвили рассказала, что у него атрофия мышц

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашивили Гиули Аласания рассказала о его проблемах со здоровьем в беседе с телеканалом Mtavari Arxi, передает ТАСС.

Как сообщила Аласания, у политика атрофированы мышцы. «Это видно и невооруженным глазом», — заявила она. Кроме того, у Саакашвили ослаблен иммунитет.

Ранее брат экс-главы Грузии Георгий Саакашвили рассказал, что политику, который на данный момент находится в клинике, поставили 17 различных диагнозов. По его словам, Саакашвили фактически не принимает пищу, а с момента поступления в клинику похудел на 11 килограммов.

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции и был арестован. Его приговорили к шести годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Бывшего грузинского лидера также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году. В настоящее время Саакашвили находится в частной клинике, куда его в середине мая перевели из тюремной камеры.