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Постпред России рассказал о предложении остановить работу Запорожской АЭС

Постпред Ульянов: власти Запорожья предложили остановить работу ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Работу Запорожской атомной электростанции (АЭС) предложили остановить во избежание ядерной катастрофы. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram.

С такой инициативой выступили власти Запорожья из-за продолжающихся обстрелов объекта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил постпред.

Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов раскрыл последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС. Он допустили аварию «посерьезнее Чернобыля» и подчеркнул, что при утечке придется прибегнуть к перекрытию Северо-Крымского канала.

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