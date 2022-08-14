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Турцию посчитали «троянским конем» России

Газета Courrier international посчитала Турцию «троянским конем» России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Французская газета Courrier international посчитала Турцию «троянским конем» России. Подобное заявление объяснили объемом торговли между Анкарой и Москвой.

«Объем торговли между Анкарой и Москвой резко вырос за последние месяцы, что является признаком значительной транзитной активности, помогающей России уклоняться от санкций», — объяснили авторы публикации.

Среди аргументов они также привели продвижение использования в Турции российских банковских карт «Мир». Мера позволит упростить российским предпринимателям ведение бизнеса. Эксперты отметили, что таким способом двум странам удастся усилить свои экономические связи.

Ранее аналитики Foreign Policy назвали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем» России в Европейском союзе (ЕС), поскольку его политика зачастую не соответствовала курсу политического блока на эскалацию напряженности. По словам авторов статьи, венгерский политик избегал прямой критики в адрес Москвы.

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Нина Ташевская
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