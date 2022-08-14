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В Белом доме прокомментировали ситуацию с обысками в поместье Трампа

Жан-Пьер: Белый дом не вмешивается в ситуацию с обысками в поместье Дональда Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Белый дом не вмешивается в ситуацию с обысками в поместье бывшего президента США Дональда Трампа и обнаружением у него ряда секретных документов, заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер в эфире телеканала ABC.

«Было бы неверно применительно к каждому из нас в администрации, включая президента, комментировать данные события», — сказала она. По ее словам, этот вопрос относится к деятельности правоохранительной системы.

Жан-Пьер добавила, что министерство юстиции Соединенных Штатов, которое занимается расследованием данного дела, сохраняет полную независимость и свободно от вмешательства со стороны Белого дома. «Мы не вовлечены в данное дело, нас не информируют, и мы не вмешиваемся в это», — заявила она.

Ранее издание The New York Times сообщило, что адвокат Трампа письменно подтвердил отсутствие секретных документов у политика. Как отмечает издание, существование такого заявления, о котором ранее не было известно, может указывать на то, что бывший президент был не до конца открыт со следователями на этот счет.

О том, что агенты ФБР нашли в доме Трампа 11 комплектов секретных документов, сообщало издание The Wall Street Journal. Четыре из них были отмечены грифом «совершенно секретно», три комплекта — грифом «секретные» и еще три — «конфиденциальные».

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Марина Совина
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