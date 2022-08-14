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Отец 10-летней студентки МГУ сообщил о беременности жены восьмым ребенком

Отец 10-летней студентки МГУ Тепляковой сообщил, что в семье ожидается восьмой ребенок

Кадр: Редакция / YouTube

Отец 10-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений сообщил, что его жена беременна восьмым ребенком. Публикация об этом появилась в его «Живом Журнале».

При этом Тепляков заявил об ожидании пополнения нестандартным способом: он рассказал об этом в посте о взвешивании членов семьи и котов.

«Раз журналистам нечего писать, мы взвесили детей и делимся результатами. 35.7, 34, 22.5, 20.1, 19, 15.1 и Тесей спит. Коты весят 4 и 6.3. Котов взвешивать тяжелее, погрешность больше. Папа весит хорошо за 130, под 140, мама беременна», — говорится в публикации.

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Алиса Теплякова — самая молодая студентка МГУ, 23 июля ей исполнилось 10 лет. Она поступила в вуз в девятилетнем возрасте, выбрав для обучения факультет психологии. Против ее обучения высказывались многие эксперты, в том числе члены Совета по правам человека, считая происходящее опасным экспериментом. Сама Алиса планирует закончить МГУ за два года. Если это произойдет, на момент выпуска ей будет 11 лет.

Девочка самая старшая в семье, однако не единственный вундеркинд. Так, в июне 2022 года ее младший брат Хеймдалль сдал ЕГЭ по математике в возрасте восьми лет. ОГЭ (Основной государственный экзамен) он сдал, когда ему было семь лет и пять месяцев. Мальчик собирается поступать на мехмат.

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Сергей Истомин
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