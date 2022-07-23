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Самой молодой студентке МГУ исполнилось десять лет

Самой молодой студентке МГУ Алисе Тепляковой исполнилось 10 лет

Кадр: Первый Канал

Самой молодой студентке МГУ имени Ломоносова Алисе Тепляковой исполнилось десять лет. Девочка поступила в вуз в девятилетнем возрасте.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 2021 году, когда ей было восемь лет. Она выбрала для обучения факультет психологии МГУ, однако не прошла на бюджет — девочка учится на коммерческой основе. Теплякова планирует закончить МГУ за два года. Если это произойдет, к моменту выпуска ей будет 11 лет.

Многие эксперты, в том числе члены СПЧ, высказывались против обучения девочки в МГУ в столь раннем возрасте, считая происходящее опасным экспериментом. Они призывали остановить процесс.

На факультете психологии МГУ рассказали, что Теплякова обучается по индивидуальному плану, который разработали ее родители. В январе 2022 года стало известно, что девочка сдала два экзамена из четырех, в вузе также сообщили, что она пропускает занятия и экзамены. В ответ на это отец студентки Евгений Тепляков утверждал, что она продолжает учиться и не пропускает экзамены без уважительной причины.

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По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, у Тепляковой есть проблемы с обучением, в том числе долги по нескольким предметам. Родители девочки обвинили университет в неоднократном распространении клеветы и нарушении этики.

В феврале 2022 года отец девочки написал в блоге, что Теплякова предоставляет психологические консультации, указав цену за сеанс в 50 тысяч рублей. Психолог Алексей Рощин назвал это горячечным бредом и заявил, что у ребенка недостаточно знаний для такой работы.

Алиса — не единственный вундеркинд в семье Тепляковых. В июне 2022 года ее младший брат Хеймдалль сдал ЕГЭ по математике в возрасте восьми лет. ОГЭ (Основной государственный экзамен) мальчик сдал в возрасте семи лет и пяти месяцев. Он собрался поступать на мехмат. Всего в семье Тепляковых семеро детей, Алиса — самая старшая.

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Майя Гавашели
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