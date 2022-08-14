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В Турции обнаружены еще две связанные с Абрамовичем яхты

В Турции обнаружены еще две связанные с Романом Абрамовичем яхты

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В Турции заметили еще две яхты, предположительно связанные с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Об этом сообщает LuxuryLaunches.

Судна Garcon (67 метров) и Halo (55 метров) были обнаружены в турецком портовом городе Гечек. Другие две яхты миллиардера Eclipse и Solaris заметили в Турции весной этого года. Первая была обнаружена в порту района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции. Судно Solaris в свою очередь заметили в нескольких километрах от полуострова Решадие, оно двигалось в направлении курорта Датча. Таким образом, как пишет издание, весь флот Абрамовича общей стоимостью более 1,2 миллиарда «находится в Турции в целости и сохранности».

О том, что две обнаруженные яхты могут принадлежать Абрамовичу, газета Financial Times сообщила весной 2022 года. В марте судна Garcon и Halo были пришвартованы в гавани Фалмута в Антигуа и Барбуда. Их стоимость оценивалась в 20 и 38 миллионов долларов соответственно. Власти островного государства в Карибском море выражали готовность их арестовать.

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Дениза Мацаева
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